أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الاجتماع مع محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق خلال الأيام المقبلة لتعديل عقده. عقده. وقال خالد الغندور عبر شاشة قناة الزمالك خلال استضافته لجنش "المستشار بيبلغك بعقد جلسة بينكما في الأيام المقبلة لتعديل وتمديد عقدك مع الفريق". بعقد جلسة بينكما في الأيام المقبلة لتعديل وتمديد عقدك مع الفريق". ورد جنش " المستشار مرتضى الأب الروحي لنا جميعا ودائما ما يعاملني مثل أحمد وأمير"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن تمديد عقد محمود جنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.