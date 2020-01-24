خاص | ما حقيقة مفاوضات العين الإماراتي مع مهاجم الأهلي المصري؟

تداولت أنباء خلال الأسبوع الماضي حول وجود مفاوضات بين العين الإماراتي والأهلي المصري، بهدف نقل اللاعب الدولي النيجيري السابق “جونيور أجايي” إلى ملعب هزاع بن زايد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتجمع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علاقات قوية مع إدارة نادي العين الإماراتي منذ يناير العام الماضي بعد انتقال حسين الشحات إلى القلعة الحمراء فى صفقة مدوية بلغت قيمتها 5 مليون دولار – حسب تأكيد موقع ترانسفير ماركت العالمي-.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي فى تصريحات خاصة لـ MercatoDay، إن الأهلي لم يتلق أية عروض جادة أو رسمية لبيع جونيور أجايي لنادي العين الإماراتي.

وأضاف “لا توجد أي نية للتخلي عن أجايي حتى نهاية الموسم الحالي”.

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وأشار نفس المصدر لـ Mercatoday إلى أن المدير الفني “رينيه فايلر” يعتمد كثيرًا على اللاعب النيجيرى لقيادة خط هجوم الأهلي ولن يحدث أي تغيير في ذلك خلال النصف الثاني من الموسم.

وقد تفكر إدارة الأهلي في بيع أجايي عند نهاية الموسم فى حالة عدم التتويج بدورى أبطال أفريقيا، حيث سيدرس محمود الخطيب ضم لاعبين أجانب جديد يستطيعون مساعدة الفريق على التتويج الغائب عن الشياطين الحمر منذ عام 2013.

وانضم أجايي إلى الأهلي فى صيف 2016، قادمًا من نادى الصفاقسي التونسي، فى صفقة كبدت خزائن القلعة الحمراء، مبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار.