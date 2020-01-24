النصر السعودي يعود للتفاوض مع بيشكتاش لضم وصيف مونديال 2018

كشفت تقارير صحفية تركية تلقي إدارة نادي بيشكتاش طلب جديد من نادي النصر السعودي لشراء وصيف كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا “دوماغوي فيدا” خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة “index” الالكترونية التركية فإن بيشكتاش يريد مبلغ 7.5 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات فيدا لنادى النصر الذى يسعى جاهدًا لتعزيز خط دفاعه خلال ميركاتو يناير الجارى.

ويعتبر فيدا أمل بيشكتاش الوحيد لحل الأزمة المالية نظرًا لامتلاكه عدة عروض جادة، من بينهم عرض جاد من نادى النصر السعودى بالإضافة لعروض إنجليزية حسب ما كشف عنه وكيل أعماله.

وقال مدير أعمال فيدا “أوجور أفادان” إن موكله مطلب قوي من أندية البريميرليج، لكنه لايزال ضمن خطط بيشكتاش الذى لا يزال متمسكًا بوجوده حتى نهاية الموسم الجاري حتى في ظل الأزمة المالية.

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وأكد مدير أعمال اللاعب قائلاً: “فيدا سعيد للغاية هنا ويحب بيشكتاش، بالطبع مستمتع بالتواجد فى تركيا مثل أي لاعب كرة قدم، لكن فيما يتعلق بمستقبله فإنه يفكر فقط في بيشكتاش في الوقت الراهن. وبالتأكيد سيبقى هنا في الفترة القادمة”.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام تركية منذ بضعة أيام أن عبد الله أفشي مدرب بيشكتاش اعترض على بيع فييدا، لكن إدارة النادي تتطلع لبيعه من أجل انهاء الأزمة المالية.

ولعب فيدا مع بيشكتاش 23 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم ثلاثة أهداف، وكان أستون فيلا قد عرض 6 مليون يورو لضمه، غير أن الصفقة لم تكتمل.

ولم يحسم صاحب الـ30 عامًا موقفه من البقاء مع بيشكتاش أو التمديد.