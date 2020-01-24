كايو يعود إلى الإمارات في صفقة صادمة لعشاق العين!

فجرت إدارة نادي الشارقة مفاجأة من عيار ثقيل نهاية هذا الأسبوع باستعارة اللاعب البرازيلي “لوكاس كايو” من نادي بنفيكا البرتغالي بمبلغ لا يزيد عن مليوني يورو، ليسجل اللاعب عودته إلى الدوري الإماراتي بعد تمثيله لنادي العين في الفترة من 2016 إلي 2019.

وقالت صحيفة O JOGO البرتغالية، أن بنفيكا وافق على انتقال كايو إلى الشارقة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 1.5 مليون يورو، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانتقال لصفوف الوحدة الذى كان يريد استعارته، لكن الصفقة تعطلت بسبب بعض البنود المالية.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الشارقة نجح فى انتزاع موافقة رسمية من نادى بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع كايو الذى سبق له إرتداء قميص الزعيم العيناوى فى الثلاث سنوات الماضية، لكنه رحل في الميركاتو الصيفي 2019 رافضًا تجديد عقده.

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وأشارت إلى أن بنفيكا وضع شرطًا فى عقد كايو مع الشارقة، يمنحه أحقية الحصول على مبلغ 10 مليون يورو نظير البيع الكامل.

وكان كايو قد انتقل إلى بنفيكا البرتغالي بعدما خاض مسيرة ناجحة مع العين الإماراتي، كما ظهر بشكل ملفت للنظر فى كأس العالم للأندية 2018، وحصل على جائزة أفضل ثاني لاعب في البطولة.

ولم يكن كايو على نفس المستوى رفقة بنفيكا -متصدر الدوري البرتغالي حاليًا-، وظل حبيسًا لمقاعد البدلاء، ليقرر الرحيل سريعًا ليعود للدورى الإماراتي، ولكن هذه المرة عبر بوابة الشارقة، في صفقة لم تكن متوقعة للكثيرين.