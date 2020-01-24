اتحاد جدة يُبالغ في مطالبه لبيع “بريجوفيتش” قبل ضم أيوب الكعبي

يرغب نادى الاتحاد السعودى فى إعارة الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب منذ انطلاقة الموسم الجارى، وهو ما أغضب جماهير العميد.

وبحسب تقارير صحفية صربية، فإن نادى الاتحاد، يريد الحصول على مبلغ 7 مليون و 200 ألف دولار، نظير التخلى عن خدمات بريجوفيتش بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي 2020.

ويبدو خيار الإعارة هو الأقرب للاتحاد، لاسيما وأن المبلغ المطلوب يُصعب من مهمة أى نادٍ يرغب في ضم المهاجم الدولي الصربي.

وأبدى نادي باوك اليوناني رغبة في ضم بريجوفيتش، لكنه اصطدم بالمبلغ المطلوب من الاتحاد، لذلك فإن خيار الإعارة بات لا مفر منه.

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ويريد المهاجم الصربي مغادرة نادي الاتحاد السعودي للعودة إلى أوروبا، لكنه لم يجد الفريق المناسب حتى الآن، خاصةً ذلك الذي يستطيع دفع راتبه السنوي المقدر بنحو خمسة ملايين يورو.

ويرغب عميد الأندية السعودية فى الظفر بخدمات المغربي أيوب الكعبي، مهاجم هيبى فورتشين الصينى، خلال شهر يناير الجارى، لاسيمًا فى ظل تمسك المدرب تين كات بالتعاقد معه.

ويتواجد الكعبي في مدينة دبي الإماراتية هذه الأيام مع مسئولى الاتحاد، لحسم الصفقة بشكل رسمى، خلال الساعات القادمة.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع أنيس البدرى جناح فريق الترجى الرياضى التونسى لمدة موسمين ونصف، فى صفقة كبدت خزينة النادى الجداوى مبلغ يصل إلى 800 ألف دولار، علاوة على تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.