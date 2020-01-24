فريق من الدرجة الثالثة يُقصي أتلتيكو مدريد من كأس الملك



غادر أتلتيكو مدريد مسابقة كأس ملك اسبانيا عقب هزيمته اليوم الخميس أمام مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، من الدرجة الثالثة، 1-2 في دور الـ 32.



وافتتح الأرجنتيني أنخل كوريا التسجيل لكتيبة المدرب دييغو سيميوني في الدقيقة 62 ثم أدرك جولين كاستانييدا التعادل لأصحاب الأرض (83) ثم أضاف سيرجيو بينيتو الهدف الثاني في الدقيقة 108.



وانتهت المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 .



وفي باقي المواجهات، غادرت أندية سلتا فيغو وإيبار وريال بيتيس المسابقة بهزيمة الأول أمام ميرانديس 1-2 والثاني أمام باداجوز 1-3 والثالث بركلات الترجيح أمام رايو فاليكانو 2-4 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 2-2.



وتأهل ليغانس إلى الدور السادس عشر بفوزه على مضيفه إيبرو 1-صفر.

المصدر: بي إن سبورت

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