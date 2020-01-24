رياضة | ووالفرهامبتون ضد ليفربول.. أول تعليق من يورجن كلوب بعد الفوز الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ووالفرهامبتون ضد ليفربول.. أول تعليق من يورجن كلوب بعد الفوز الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بفساد الفريق جوردان هندرسون والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه الثنائي في مباراة ووالفرهامبتون ضد ليفربول التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".



تعرف علي ما قاله كلوب بعد مباراة ووالفرهامبتون ضد ليفربول بالبريميرليج: قال المدرب الألماني:"علمنا قبل بداية المباراة بأنها ستكون صعبة جدًا جدًا إنهم خصم مختلف تمامًا عما نواجهه هذا الموسم حققنا فوز مهم كان هناك بعض التقلبات والتفاصيل في المباراة وهناك الكثير لتطوره. وفي النهاية قد تأتيك كرة واحدة أو كرتين لتنهي المباراة لصالحك سجلنا هدفًا رائعًا من كرة ثابتة ولكن مرة أخرى لم نسجل الهدف الثاني ولا الثالث وبالتالي ظلت المباراة مفتوحة. ثم سجلوا هدفًاوباتت المباراة قوية، حظينا ببعض الفرص ثم سجل بوبي هدفًا ممتازًا". Advertisements

وأضاف يورجن كلوب بعد مباراة ووالفرهامبتون ضد ليفربول:" اداما تراوري تحدثت عنه في السابق، لا يمكنك اللعب أمامه، ليس جناح فحسب يحتفظ بالكرة ويحافظ عليها ويصنع الأهداف. كل كرة تفقدها هي فرصة هجمة مرتدة بالنسبة لهم. لم تتح لهم العديد من الفرص ولكن هدفهم كان ممتازًا الفريقان لعبا أفضل كرة قدم حتى الآن، كانت مباراة جيدة للغاية لطالما لدينا إمكانية تسجيل هدف يعني أننا لا نزال في أجواء المباراة. فزنا بالمباراة بشكل رائع".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا:"كما قلت سابقًا عن ركنية فان دايك، فالتخطيط للركنية تم على أرضية الملعب بتنفيذ اللاعبين. هنديرسون عادةً يشارك في الركنيات لحماية الكرة ولكننا وجدنا طريقة للاستفادة منه في التسجيل، لعب مباراة مذهلة للغاية بالنسبة لمينامينو، وبالنسبة لظهوره الأول ببطولة الدوري، لقد أدى مباراة رائعة للغاية".