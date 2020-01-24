شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية طموحة لتطوير حكام الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق استراتيجية طموحة، تهدف إلى صناعة قاعدة واسعة من الحكام المواطنين، من خلال تأهيلهم بدورات تدريبية وورش عمل متطورة، وفق برنامج تأهيلي شامل.
وتتمثل الخطوة الأولى في برنامج الإعداد بتحديد اللاعبين الحاصلين على الأحزمة البنفسجي والبني والأسود بالدولة، وانتقاء المناسبين منهم من أصحاب الخبرات لإعدادهم بالشكل الأمثل لقيادة الساحة التحكيمية المحلية، في حين يبلغ العدد المستهدف لهذه المرحلة 15 مرشحاً.
وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو أن تأسيس جيل متميز من الحكام الموهوبين يحتل حيزاً مهماً، ضمن خطط الاتحاد، للارتقاء بمستوى الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر استراتيجية طموحة لتطوير حكام الجوجيتسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.