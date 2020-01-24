استراتيجية طموحة لتطوير حكام الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق استراتيجية طموحة، تهدف إلى صناعة قاعدة واسعة من الحكام المواطنين، من خلال تأهيلهم بدورات تدريبية وورش عمل متطورة، وفق برنامج تأهيلي شامل.

وتتمثل الخطوة الأولى في برنامج الإعداد بتحديد اللاعبين الحاصلين على الأحزمة البنفسجي والبني والأسود بالدولة، وانتقاء المناسبين منهم من أصحاب الخبرات لإعدادهم بالشكل الأمثل لقيادة الساحة التحكيمية المحلية، في حين يبلغ العدد المستهدف لهذه المرحلة 15 مرشحاً.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو أن تأسيس جيل متميز من الحكام الموهوبين يحتل حيزاً مهماً، ضمن خطط الاتحاد، للارتقاء بمستوى الرياضة.