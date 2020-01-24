شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُرسل لـ"فيفا" خطابا رسميا لتجنب عقوبة فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.

وجاء فى خطاب الزمالك المرسل إلى فيفا أن جميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له مع إرفاق خطاب التحويل الخاص بحسابه في مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها.

وتلقى الزمالك، خطابًا فى الفترة الماضية من "فيفا" بشأن الرد على شكوى المدرب البرتغالى قبل 28 من شهر يناير الجارى، وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى قد تحدث من قبل مع فيريرا بشأن تسوية أزمة المستحقات المتأخرة له خاصة إن النادى قام بإيداعها له ثم رفض المدرب استلامها.

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وتولى البرتغالى فيريرا فى شهر ديسمبر الماضى، تدريب سانتوس البرازيلى، وذكر النادى البرازيلى، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن فيريرا وقع على عوقد توليه تدريب سانتوس لمدة موسم واحد وسيتولى فيريرا تدريب فريق سانتوس خلفًا لخورخي سامباولي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، حيث أنهى سانتوس الدوري البرازيلي في المركز الثاني وصيفا لفلامنجو بفارق 16 نقطة، توج فيريرا توج في وقت سابق مع الزمالك بالدوري والكأس في موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولي تدريب السد القطري قبل أن يرحل عن قيادة الفريق القطرى وحصل على راحة سلبية ثم تعاقد مع النادى البرازيلى فى نهاية العام الماضى.

ويبحث مسئولو الزمالك، إنهاء ملف فيريرا خاصة إنه سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار بشأن المسألة لذا حرصت إدارة الكرة تحت إشراف أمير مرتضى على توضيح الموقف للاتحاد الدولى من خلال خطاب الرسمى قبل تحويل الملف إلى لجنة الانضباط.