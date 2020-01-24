ليفربول يتفاوض مع ريال مديد من أجل إيسكو

الجمعة 24 يناير 2020

قالت وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية مساء الخميس، إن نادي ليفربول الإنجليزي يريد التعاقد مع صانع الألعاب الإسباني إيسكو من صفوف ريال مدريد.



وأفاد موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ليفربول يجهز عرضًا قيمته 59 مليون جنية إسترليني، من أجل التعاقد مع الإسباني إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد، بل وبدأ التحدث مع بعض وكلاء أعمال اللاعب.

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وذكر الموقع الإيطالي، أن ليفربول يبحث عن صانع ألعاب جديد من أجل تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة استعدادًا للموسم الجديد.

ليفربول يضع فابيان رويز بديلاً لإيسكو

وكشف موقع "كالشيو ميركاتو" أن ليفربول لديه خطة بديلة إذا فشل في عملية التعاقد مع إيسكو من صفوف ريال مدريد، حيث يضع عينه على الإسباني فابيان رويز، في حال فشلت مفاوضات لاعب الملكي.