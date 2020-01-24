عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة يخسر حارس مرماه لأجل غير مسمى

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، أن حارس مرماه البرازيلي نيتو قد يغيب لفترة غير محددة، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيسر، تعرض لها خلال الفوز على إبيزا 2- 1، الأربعاء، بكأس ملك إسبانيا.

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وأوضح النادي الكاتالوني، أن نيتو (30 عاما) تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله كليمنت لينجليه، في الدقيقة 50، لكن أكمل المباراة حتى النهاية.

وأشار برشلونة إلى خضوع الحارس البرازيلي لمزيد من الفحوص الطبية في وقت لاحق لتحديد مدة غيابه، وخاض نيتو مشاركته الرابعة مع برشلونة منذ انتقاله للفريق قادمًا من فالنسيا.