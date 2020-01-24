شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرانديس يقصي سيلتا فيجو من كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميرانديس يقصي سيلتا فيجو من كأس إسبانيا الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 حقق ميرانديس الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، مفاجأة كبرى بعدما أطاح بضيفه فريق سيلتا فيجو مبكرًا من دور الـ32 لبطولة كأس الملك إثر فوزه 2 - 1.

Advertisements وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، ليخوض الفريقان وقت إضافي، حسم خلاله أصحاب الأرض التأهل إلى دور الستة عشر للمسابقة. وبادر ماتيوس إياس بالتسجيل لمصلحة ميرانديس في الدقيقة 28، لكن بيون سيستو أدرك التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 75، وفي الوقت الإضافي اضطر سيلتا فيجو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رافينيا ألكانتارا في الدقيقة 111، ليستغل ميرانديس النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز أنتونيو سانشيز الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 115.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميرانديس يقصي سيلتا فيجو من كأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.