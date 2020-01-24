- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يتفاوض مع ريال مديد من أجل إيسكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يتفاوض مع ريال مديد من أجل إيسكو
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
قالت وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية مساء الخميس، إن نادي ليفربول الإنجليزي يريد التعاقد مع صانع الألعاب الإسباني إيسكو من صفوف ريال مدريد.
وأفاد موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ليفربول يجهز عرضًا قيمته 59 مليون جنية إسترليني، من أجل التعاقد مع الإسباني إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد، بل وبدأ التحدث مع بعض وكلاء أعمال اللاعب.
وذكر الموقع الإيطالي، أن ليفربول يبحث عن صانع ألعاب جديد من أجل تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة استعدادًا للموسم الجديد.
ليفربول يضع فابيان رويز بديلاً لإيسكو
وكشف موقع "كالشيو ميركاتو" أن ليفربول لديه خطة بديلة إذا فشل في عملية التعاقد مع إيسكو من صفوف ريال مدريد، حيث يضع عينه على الإسباني فابيان رويز، في حال فشلت مفاوضات لاعب الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يتفاوض مع ريال مديد من أجل إيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.