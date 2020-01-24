شكرا لقرائتكم بعثة النجم الساحلي تصل القاهرة اليوم لمواجة الأهلي الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة فريق النجم الساحلى التونسى إلى القاهرة اليوم ،الجمعة، قبل ملاقاة الأهلي بعد غد بدوري أبطال أفريقيا، وكلّف مسئولو الاهلي مندوباً عن النادي لأستقبال البعثة التونسية ومرافقتها إلى فندق الإقامة لتذليل أى عقبات، بعد التنسيق الكامل مع مسئولى البعثة فيما يخص ملعب التدريب والإقامة خلال الاتصالات التى جرت معهم خلال الفترة الماضية وذلك قبل المباراة التى ستجمع الفريقين مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى يحضرها 10 آلاف مشجع .

فيما يواصل الاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لخوض المباراة المرتقبة ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاثة والحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر في إستعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.