شكرا لقرائتكم بعثة النجم الساحلي تصل القاهرة اليوم لمواجة الأهلي الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما يواصل الاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لخوض المباراة المرتقبة ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاثة والحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر في إستعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.
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