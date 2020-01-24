شكرا لقرائتكم الأهلى: نفكر فى ضم حجازى وهذه أخر تطورات التجديد للرباعى الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن هناك عروض خارجية لصالح جمعة لاعب الفريق ولكنها لم ترتقي إلي الرسمية ، مشيراً إلى أنه ليس من بينهم أي عرض سعودي .

وقال سيد عبد الحفيظ خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" : "حسين السيد مثله مثل صالح جمعة، على المستوى الشخصي كنت أتمنى أنه أراه يلعب مع الفريق، ففرصته للتواجد مع المنتخب كانت كبيرة جدًا، وأنا مقتنع به تمامًا، في بداية الموسم كان لديه أكثر من عرض، والآن أيضًا العروض بدأت تصل للنادي".

وعن عمار حمدي، قال عبد الحفيظ :"هو لاعب جيد والجهاز الفني متأكد بأنه سيظهر بشكل جيد، ونحن يتبقى لنا مكان في القائمة الإفريقية ومن الممكن أن نضمه لهذا المكان، لذلك الأولوية هي استمراره معنا".

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واستكمل سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا :"ملف تجديد التعاقد مع الرباعي شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم فتحه قريبًا جدًا".

وتابع :"أنتظر مباراة الهلال السوداني وأن تمر على خير ولا يوجد أزمة في إقامتها في أم درمان وبعدها سنفتح ذلك الملف، وكل لاعب له دور كبير جدًا، حتى وإن لم يكن أساسيًا، ولكن دوره كبير في غرفة خلع الملابس التي يجب أن تكون مستقرة دائمًا".

وعن إمكانية ضم أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي قال مدير الكرة بالأهلي :"حجازي من العناصر الجيدة، ومن الممكن أن نفكر في ضمه بداية الموسم القادم، ولكن دعونا ننتظر إحتياجات فايلر أولًا".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته معلقًا على صفقة انتقال وليد أزارو للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر :"أزارو سيكون على قوة النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته، هو كان في حاجة لتلك الإعارة، وفي حالة انتهاء الإعارة ورغبت الأطراف الثلاث في تمديد استمراره بالدوري السعودي سيظل هناك".