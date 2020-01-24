شكرا لقرائتكم الزمالك يخاطب "فيفا" لتجنب العقوبات بشأن مستحقات فيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس الذى توج الفريق بهم تحت قيادته.

وجاء فى خطاب الزمالك المرسل إلى الفيفا بأن جميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له مع إرفاق خطاب التحويل الخاص بحسابه في مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها.

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وتلقى الزمالك، خطابا فى الفترة الماضية من الفيفا بشأن الرد على شكوى المدرب البرتغالى قبل 28 من شهر يناير الجارى، وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى قد تحدث من قبل مع فيريرا بشأن تسوية أزمة المستحقات المتأخرة له خاصة إن النادى قام بإيداعها له ثم رفض المدرب استلامها.

وتولى البرتغالى فيريرا فى شهر ديسمبر الماضى، تدريب سانتوس البرازيلى، وذكر النادى البرازيلى، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن فيريرا وقع على عوقد توليه تدريب سانتوس لمدة موسم واحد وسيتولى فيريرا تدريب فريق سانتوس خلفاً لخورخي سامباولي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، حيث أنهى سانتوس الدوري البرازيلي في المركز الثاني وصيفا لفلامنجو بفارق 16 نقطة، توج فيريرا توج في وقت سابق مع الزمالك بالدوري والكأس في موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولي تدريب السد القطري قبل أن يرحل عن قيادة الفريق القطرى وحصل على راحة سلبية ثم تعاقد مع النادى البرازيلى فى نهاية العام الماضى.

ويبحث مسؤولو الزمالك، إنهاء ملف فيريرا خاصة إنه سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارا بشأن المسألة لذا حرصت إدارة الكرة تحت إشراف أمير مرتضى على توضيح الموقف للاتحاد الدولى من خلال خطاب الرسمى قبل تحويل الملف إلى لجنة الانضباط.