شكرا لقرائتكم نفاد تذاكر الدرجة الثالثة والرابعة للأهلي أمام الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى، تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل و التى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020 ، و جاءت كالتالي :

vip 500 درهم = 2150 جنيه مصري

درجة مميزة 350 درهم = 1510 جنيه مصري

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيه مصري

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيه مصري

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيه مصري

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيه مصري

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.

ويتدرب مسئولو لجنة الحكام خلال الوقت الحالى حتى 8 فبراير المقبل على استخدام تقنية حكم الفيديو المقرر تطبيقها فى الدور الثانى للدورى المصرى.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادًا للظهور فى المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة فى بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.