شكرا لقرائتكم جنش: حادث سير منعنى من التوقيع للأهلى وصلاح توسط لعلاجى بأسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إنه كان قريبا من الانتقال لصفوف النادى الأهلى موضحا أنه خلال سفره إلى القاهرة انقلبت السيارة وتعرض لحادث.

أضاف جنش خلال تواجده ضيفا فى برنامج زملكاوى على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور:" حين كنت في صفوف الأولمبي كنت قريبا من الانتقال للأهلي لكن مصادفة غريبة منعتني تعرضت لحادث سير بعدما انقلبت السيارة في طريقي من الإسكندرية إلى مصر من أجل توقيع عقود انتقالي للأهلي بعد الاتفاق على كل شيء".

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تابع جنش أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وقف بجانبه وتوسط لخضوعه للعلاج الطبيعى على يد أفضل الأطباء فى أسبانيا.

أكمل: " الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني والدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أجمعا على هذا الطبيب واتصلت بصلاح في الأيام الماضية لرغبتي في العرض على الطبيب من جديد قبل مشاركتي مع الفريق في المباريات المقبلة".