شكرا لقرائتكم أيمن طاهر: عماد السيد السيد وعمر صلاح دفعوا "فاتورة" غياب جنش عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى إن الباب مفتوحا لعودة محمود عبد الرحيم "جنش" موضحا أن اللاعب كان من الأعمدة الأساسية لقوام الفراعنة قبل إصابته.

أضاف طاهر خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور أن غياب جنش يؤثر بالسلب على أى فريق مشيرا إلى أن زملاؤه عماد السيد وعمر صلاح دفعوا فاتورة غيابه عن الفريق الأبيض.

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تابع مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى أنه يتواصل مع جنش منذ عودته من الإصابة مؤكدا أنه يثق فى عودة الحارس الدولى لمستواه.

وواصل طاهر :" جنش من الشخصيات الرائعة خارج الملعب وأقول له حمد الله على السلامة بعد الفترة الصعبة التى مر بها".