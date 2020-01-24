مواجهة عائلية بين ميثاء بنت محمد وعلياء آل مكتوم في الافتتاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق في الثانية ظهر اليوم منافسات كأس دبي الفضية للبولو والتي تستمر حتى السابع من شهر فبراير المقبل ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2020 والتي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمنطقة دبي لاند، ويشارك فيها ستة فرق هي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق غنتوت بقيادة علي المري، وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

ويقص شريط الافتتاح اليوم فريقا الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها تومي وتوماس وبانيللو، وفريق الشيخة علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم ومعها جاستينو وسانتياجو، وستكون هناك أفضلية لفريق الشيخة ميثاء بنت محمد بنصف جول بسبب فارق التصنيف حيث يشارك فريق الشيخة علياء بهانديكاب 18 جول بينما فريق الشيخة ميثاء ب16 جول.

وعند الرابعة عصراً يلتقي فريقا الحبتور بقيادة محمد الحبتور ومعه كل من فاكوندو سولا «الأفضل تصنيفاً في البطولة» ومارتن وفيلكس اسبن، مع فريق غنتوت بقيادة علي المري ومعه ماركو ارايا وبابلو واستيبان، وبرغم تساوي كفتي الفريقين حيث يجمع كل منهما في جعبته 18 جول إلا أن الخبراء يتوقعون مباراة مثيرة ويعتبرونها نهائياً مبكراً، كما تشهد البطولة يوم غد مباراة واحدة في الرابعة عصراً تجمع بين فريقي ذئاب دبي وزيدان.

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بانطلاقة البطولة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2020، ما أعطى لها بعداً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي لتصبح إحدى أبرز البطولات العالمية ووجهة مميزة لأبرز لاعبي الجولف في العالم.

ووجه الحبتور الشكر إلى كافة الفرق المشاركة في البطولة، متمنياً لها التوفيق في تقديم عروض لافتة تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة.