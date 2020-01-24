بطولة أم القيوين تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على ملاعب النادي العربي بطولة أم القيوين لكرة القدم وتستمر حتى 7 فبراير/شباط المقبل، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتقام اليوم 4 مباريات، تجمع المطية مع أمبشن، وأكاديمية نايس مع فورسيز اف سي في السابعة والنصف مساء، والاتحاد الرياضي مع جامعة أم القيوين، والحجل للتأمين مع اس جي تي في التاسعة والنصف مساء، علماً أنه يشارك في البطولة 16 فريقاً.

يترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ ماجد بن سعود المعلا، وسيكون الشيخ محمد بن أحمد المعلا مديراً للبطولة، ومروان شاهين رئيساً للجنة العلاقات العامة والتشريفات، وتضم عبد الولي أحمد علي وراشد مروان شاهين، فيما يرأس عبد الكريم محمد اللجنة الفنية وتضم محمد سالم حسب الله وسامح سيد محمود ومازن سليم الكفري، فيما سيكون محمد أحمد الحميدي رئيساً للجنة التحكيم وتضم عبد الله عيسى الجسمي وبدر يوسف بن عمير، فيما سيكون انشاس محمد محاسب البطولة ونبيل مسعود اليافعي مقرر البطولة.

وتحظى بطولة أم القيوين لكرة القدم برعاية مميزة من قبل الشركات الوطن ويرعى البطولة شركة اتصالات، بنك أم القيوين الوطني، مجموعة الموسى، شركة المعبر للنقليات، داماك العقارية، بنك الإمارات دبي الوطني، هايبر ماركت سنان، غرفة تجارة أم القيوين، شركة تي إم سي للمقاولات، مركز اللولو، فندق اللؤلوة/ فندق باركودا، ماكدونالدز، كلية سكاي لاين الجامعية، كونن للاستشارات الهندسية، الشاهين للمقاولات البحرية، كلوبال تكنيكال سيرفس، سبلاش، فندق شاطئ أم القيوين وستي سيف للاستشارة والتدريب.