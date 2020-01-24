والدة كافاني: ابني يريد اللعب في أتلتيكو مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

صدمت بيرتا جوميز والدة النجم الأوروجوياني أدينسون كافاني طموح تشيلسي الإنجليزي ومدربه لامبارد الراغب باستعارته بتصريح قالت فيه: الوضع معقد؛ لكن ابني يريد اللعب في أتلتيكو مدريد، إن لم يكن هذا الشهر ففي الصيف المقبل، نحن متحمسون لانتقاله منذ فترة؛ لكن القرار لا يعود لابني؛ بل لمفاوضات سان جيرمان مع أتلتيكو مدريد، نتفهم رغبة النادي بإبقائه؛ لكن لا نفهم كيف يريدون بقاءه، ويشركونه 6 دقائق في المباراة؟ لا يعاملونه بشكل جيد على الرغم من أنه قدم كل شيء للفريق في 7 سنوات.

وكانت تقارير أشارت إلى عرض إعارة مغر تقدم به تشيلسي بمقدار 5 ملايين استرليني للعام بواقع 350 ألف استرليني أسبوعياً؛ لكن سان جيرمان ما يزال يتمسك ببيعه مقابل 12.6 مليون استرليني على الرغم من تبقي 6 أشهر من انتهاء عقد المهاجم.

وتقدم كافاني بطلب الانتقال، بعدما لعب 14 مباراة فقط هذا الموسم، وتحمس سيميوني مدرب الأتلتي الذي يلاحقه منذ عامين، وتقدم بعرض، فيما أكد والد كافاني ما ذهبت إليه والدته، وقال: أعتقد أن هناك فرصة قوية له ليذهب لأتلتيكو مدريد، هناك الكثير من العروض لكنه أعطى وعداً للأتلتي، ويريد احترامه. ابني يحتاج للعب وسان جيرمان لا يعامله بإنصاف، يلعب بمعدل 6 دقائق في المباراة الواحدة.