79 خيلاً تتنافس على ألقاب سباق زعبيل في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينطلق السباق السابع في مضمار جبل علي العائلي اليوم بمشاركة 79 خيلاً وبرعاية كاملة من شادويل المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتشارك في الرعاية أيضاً الجامعة البريطانية في دبي وجامعة البلموند كنوع من المبادرات التي تقوم بها شادويل لإشراك المؤسسات التعليمية في رياضة الفروسية لربط هذه المؤسسات بالرياضات التراثية العريقة.

ويبلغ مجموع الجوائز المرصودة من اللجنة المنظمة لأبطال الأشواط السبعة في سباق زعبيل اليوم مليوناً و195 ألف درهم، حسبما أشار المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، والجدير بالذكر أن هذا السباق يجري بعد اعتماده من لجنة المعاينة التابعة لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وتُطرح خلاله السيارة السابعة من ماركة شيري آريزو، إلى جانب الجوائز المالية المرصودة للفائزين بالترشيحات الصحيحة والبالغة 85 ألف درهم.

تتجه الأنظار في سباق زعبيل اليوم نحو الشوط الرئيسي الرابع في ترتيب الأشواط السبعة؛ حيث سيكون الجمهور على موعد مع الإثارة عند الرابعة إلا ربع مع شوط الكبار «بطولة جبل علي للميل» الذي يستأثر بأفضل الخيول وتبلغ جائزته 575 ألف درهم، من بينها 345 للبطل، وسيكون هذا الشوط برعاية مزارع ديرنزتاون وتبلغ مسافته 1600 متر، ويحتدم الصراع بين 9 خيول تشكل نخبة المشاركين وهي بيهافيورال لمروان البيضائي ويقوده الفارس ريتشارد مولن بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وشيفدوم للشيخ حشر بن محمد آل مكتوم ويقوده رويستون فرنش بإشراف سالم بن غدير، وفلاي ات داون لإسطبلات ملينيوم ويقوده فابريس فيرون بإشراف إسماعيل محمد، وجست ايه بيني لمحمد البسطي ويقوده دين أونيل بإشراف دووج واتسون، وميستيك مون لمحمد البسطي ويقوده سام هتكشوت بإشراف واتسون، وسينيوريتي لناصر عكسر بإشراف ساتيش سيمار ويقوده أنطونيو فريزو، وشمال نبراس للإمارات للسباقات الترفيهية بإشراف واتسون ويقوده باتريك دوبس، وسوبريور لنقابة فينيكس للسيدات ويقوده بيسلي بإشراف أحمد بن حرمش، ويولونج واريور ليولونج ويقوده تاج أوشي بإشراف ساتيش سيمار.

وستكون ضربة البداية بالشوط الأول الذي سينطلق في الثانية والربع برعاية الجامعة البريطانية في دبي وجائزته 80 ألف درهم ويشارك فيه 20 خيلاً هي: كرينسبل لعبدالعزيز النوري وهوكر لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم ورفر للشيخ راشد بن حميد النعيمي والبارز لصالح بن حيدر وتيلورز رو لمصعب الريس وهيوكليبوك لبدر المطوع وفراسربيرج لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وسورد اوف تروث لنادي الشهامة ووينجز اوف جولد لفريق البيت المتوحد وستيل لايف لباسل أحمد واوتمن برايد لصالح بن حيدر وتاونز هيستوري لحسن الجسمي وكالامازو لهناء الرفاعي وسترونج كيميستري لخليفة النيادي وسينك ري لناديا سولمان.

أما الشوط الثاني، فسيكون برعاية إسطبلات شادويل وجائزته 90 ألف درهم ومسافته 1800 متر وتتنافس فيه 11 خيلاً هي رينج دانسر لمحمد النابودة ومزيد لفريق البيت المتوحد ووان فيجن لحمد الحمرور ورايت فلانك للإمارات للسباقات الترفيهية واروواي للسلمان والتركماني وبركشاير لصالح بن حيدر وانتولد سيكريت لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وبوسكونيرو لحميد علي الرايحي ومنتخب للواحة للسباقات وبلوسوفرين وانيشيال لفريق البيت المتوحد.

وترعى مزارع شادويل الشوط الثالث الذي تبلغ مسافته 1000 متر وجائزته 115 ألف درهم يتنافس عليها 6 خيول من بينها 4 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هي الكرامة وطنين ورافد وشجي، إلى جانب وليدينج سبريت لمحمد خليل وبوكيت دينامو لفينيكس للتهجين.

وتشارك 8 خيول في الشوط السادس برعاية مزارع شادويل ومسافته 1200 متر وجائزته 125 ألف وهو الشوط الرئيسي الثاني ومن أبرز خيوله دبي افينيو لأحمد عبدالله ولاست سيبرايز للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وسديد الذي يعد من الخيول الجديدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وسيكون الشوط السابع على بطولة جامعة البلمند في دبي راعي الشوط الذي يشكل مشهد مسك الختام ومسافته 1200 متر وجائزته 85 ألف درهم، ويتنافس على جوائزه 20 خيلاً هي فاروق وباثواي تو اونر وويل دن وتايمز باست ورايج وفارس كودياك والراصد ودالتري وماجستيك ثندر وتريشرد تايمز.



4 خيول لحمدان بن راشد في الخامس

Advertisements



تبلغ مسافة الشوط الخامس 1400 متر وجائزته 105 آلاف درهم، وسيجري سباقه برعاية إسطبلات شادويل بمشاركة 13 خيلاً هي: ليثام سينت وبورتامنتو وأود تو اوتمن لمحمد خليفة البسطي، وكونكت لسلطان علي، و4 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هي دلالات وتدبير وزينهم وكرنفال، وهبة لعلي العنيزي وشرم وبلجرميز تريشر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والثنائي دريم واريور وكاراجنسكي لناصر عسكر.