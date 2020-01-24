منتخب السلة يخسر ضربة البداية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تشهد منافسات اليوم الثاني من بطولة دبي الدولية لكرة السلة المقامة بصالة نادي شباب الأهلي اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة التي تختتم في الأول من فبراير المقبل، فيلعب الاتحاد السكندري مع سلا المغربي في الثالثة عصراً، تعقبها بيروت اللبناني مع الرادسي التونسي، وفريق مايتي سبورت الفلبيني مع الاتحاد السوري، ثم مباراة هوبس اللبناني مع الوثبة السوري.

وكانت البطولة انطلقت أمس بمباراتين الأولى ضمت منتخب الإمارات مع مايتي الفلبيني وهي مباراة الافتتاح، أعقبتها مباشرة مباراة الرياضي اللبناني حامل اللقب مع فريق الجامعة الأمريكية بدبي.

وكان اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس اللجنة المنظمة تفقد أمس تحضيرات المنتخب الوطني المشارك في البطولة، واطمأن على تحضيراته وجاهزيته، مؤكداً ثقته الكبيرة في جميع عناصر المنتخب متمنياً مشاركة إيجابية يستفيد منها المنتخب فنياً وبدنياً.

وقال: «اتحاد السلة سعيد بضم لاعب المنتخب اللبناني فادي الخطيب إلى صفوف المنتخب خلال مشاركته في البطولة، فهو عنصر خبرة لما يمتلك من إمكانات كبيرة وقدرات فنية عالية، ولعل قوة البطولة وامتلاك جميع الفرق المشاركة نجوماً محترفين حتمت دعم صفوف المنتخب بكابتن المنتخب اللبناني فادي الخطيب الذي يعد أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة، وهذا من شأنه أيضاً خلق مزيد من التوازن والتكافؤ».

ورافق القرقاوي خلال زيارته لتدريبات المنتخب الوطني كل من عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، وراشد النقبي المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة السلة.

من جانب آخر، عقد ظهر أمس الاجتماع الفني، وشهد الاجتماع الذي عقد داخل فندق إقامة الفرق حضور قاسم دعدوش مقرر اللجنة الفنية وإداري الفرق المشاركة بالكامل، وناقش خلال الاجتماع اللائحة الفنية للبطولة، وملاعب الفرق المشاركة وتم الإعلان عن القوائم النهائية للاعبين، وشدد مقرر اللجنة الفنية على احترام قرارات الحكام خلال المباريات وطلب من المدربين والإداريين والفرق المساهمة لإنجاح البطولة.

وكانت فرق البطولة ال 11 وزعت على مجموعتين تضم الأولى: الرياضي اللبناني والاتحاد السكندري وسلا المغربي وهوبس اللبناني والوثبة السوري والجامعة الأمريكية دبي، فيما تضم الثانية بيروت اللبناني والنجم الرادسي التونسي والاتحاد السوري ومنتخب الإمارات ومايتي سبورت الفلبيني.