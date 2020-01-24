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شراكة دراجات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات عن شراكته مع نادي أبوظبي للدراجات من أجل تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في دعم الشباب في الإمارات وتمهيد الطريق أمامهم لممارسة الدراجات.

حضر توقيع الاتفاقية ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات والنخيرة الخيلي الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي.

وتأسست أكاديمية فريق الإمارات للشباب الدراجات بهدف تعريف اليافعين برياضة الدراجات، حيث تقدم للأطفال بين 8 سنوات إلى 11 عاماً تدريباً على قيادة الدراجات.

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