اختتام المحور الثاني من دورة الإدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم المحور الثاني من دورة الإدارة التنفيذية، ضمن برنامج شهادة رابطة المحترفين الإماراتية، والذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي رابطة المحترفين الإماراتية في تأهيل الكوادر العاملة في الأندية المحترفة والمؤسسات الرياضية في الدولة في مختلف المجالات التنظيمية والإدارية، وتنفيذاً لمبادرة تعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية 2017-2020. وحرصت الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة على توفير برنامج متخصص ومتكامل يقدمه خبراء من الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تعرف المشاركون في البرنامج على مدار ثلاثة أيام الى ثلاثة محاور رئيسية لحوكمة النادي الرياضي وهي: القيم، القيادة والتوجيه والإشراف ثم السياسات والإجراءات، وألقى المحاضرات بول مكنيكولاس، مدير المخاطر والحوكمة في نادي إيفرتون الإنجليزي.