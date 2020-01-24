تألق الهاجري والمرزوقي والجنيبي في بطولة الشراع للقفز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الفارس محمد الهاجري بلقب الشوط الثاني الذي أقيم، أمس، على ارتفاع 130 سم في سباق عكس عقارب الساعة، وبجوائز 20 ألف درهم، ضمن فعاليات البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة الأربع نجوم في نسختها الرابعة، والتي تستضيفها ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات.

وتختتم البطولة غداً بإقامة 5 أشواط مثيرة يتصدرها الشوط الأخير الذي يقام على جائزة الشراع الكبرى، ويشهد مشاركة كبيرة لأفضل الفرسان العالميين.

وجاء تتويج الهاجري بعد تألقه على صهوة الفرس «أوليفيا» مسجلاً 60:97 ثانية، وشهد الشوط الأول والذي أقيم على ارتفاع 125 سم، مشاركة 10 فرسان وفارسات، تألق الفارس الفرنسي فيردريك ديفيد على صهوة الجواد «امباير اس»، وحصل على المركز الأول، مسجلاً 69:55 ثانية، وحصل فارس الإمارات سالم أحمد السويدي على المركز الرابع، ونال زميله عارف أحمد أهلي المركز الخامس ثم الشيخة لطيفة آل مكتوم في المركز السادس.

وكان شوط الافتتاح الذي أقيم على ارتفاع 120 سم قد شهد تألق عمر عبدالعزيز المرزوقي الذي حصل على المركز الأول، مسجلاً 34:36 ثانية، فيما نال علي أحمد الجنيبي المركز الأول في الشوط الثاني الذي أقيم على ارتفاع 130 سم.

وتشهد البطولة اليوم إقامة شوطين الأول وهو الثاني عشر ضمن البرنامج على ارتفاع 145 سم من جولة واحدة بجوائز 25400 يورو، فيما يقام الشوط الثاني وهو الثالث عشر ضمن البرنامج على ارتفاع 140 سم، وبجوائز 48900 يورو.

وشهد الشوط التأهيلي الذي أقيم، أمس الأول؛ وهو السادس ضمن البرنامج تنافساً قوياً، وأقيم على ارتفاع 145 سم بمشاركة 73 فارساً وفارسة، وتصدره الفارس السعودي رمزي الدهامي على صهوة الجواد «هاي كوالتي جي» مسجلاً 55:98 ثانية، وحل ثانياً مواطنه عبدالله الراجحي على صهوة الجواد «جيني فان هيت». وسجلت الأردنية سارة حسين صالح على صهوة الجواد «جلاديتر بي» أفضل توقيت في شوط السرعة عكس عقارب الساعة «62:00 ثانية»، وهو الخامس ضمن البرنامج على ارتفاع 140 سم بمشاركة 34 فارساً وفارسة، وحصل فارس الإمارات حمد علي الكربي على المركز الرابع على صهوة الجواد «كارلوس اف».