شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات يجرين في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق الساعة السادسة والنصف صباح اليوم سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في نسخته السادسة، وبه تقص الأكاديمية شريط فعالياتها لعام 2020، ويعتبر الحدث واحداً من أهم الفعاليات الرياضية التي تنظمها الأكاديمية، حيث يندرج هذا السباق ضمن مبادرات الأكاديمية الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والرياضية واللياقة البدنية، وتشجيع سيدات المجتمع المحلي على اتباع نمط حياة صحي.
وعبرت فاطمة الحمادي ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن سعادتها بتنظيم السباق، مشيرة إلى أن سلسلة سباقات الأكاديمية للجري تتماشى مع رؤية أبوظبي لجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة الإماراتية.
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