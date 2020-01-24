شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالله حسن في دورة حكام النخبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُشارك الحكم الدولي محمد عبدالله حسن في دورة الحكام التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مارس/آذار القادم، للحكام المرشحين لإدارة مسابقاته المقبلة. ويشمل برنامج الدورة التي يُشارك فيها 35 حكماً وحكمة من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، محاضرات نظرية واختبارات فيديو لحالات تحكيمية واختبارات لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، إضافة إلى تدريبات اللياقة البدنية وتدريبات عملية بالاستعانة بلاعبين محليين. وفي سياق متصل، يواصل الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وعمر آل علي، مشاركتهما ضمن الأطقم التحكيمية التي عينها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند.

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