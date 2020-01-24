بطولة المواي تاي للناشئين والشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف ظهر اليوم بصالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب لموسم 2020، التي انطلقت منافساتها أمس بإشراف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وتختم البطولة مساء غد السبت بمشاركة أكثر من 140 لاعباً يمثلون أغلب الأندية الأعضاء .

وتبدأ مراسم جولة اليوم الثاني قبل الختامية بالفحص الطبي ومرحلة الميزان، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة على أن تستأنف النزلات عند الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتشهد جولة اليوم 49 نزالاً على حلبتين، استكمالاً لجولة أمس التي شهدت إقامة 23 مباراة، ويشارك في إدارة مباريات البطولة- كما ذكر عمر المرزوقي- 35 محكماً من الجنسين من الكوادر الوطنية والمقيمين الذين اكتسبوا الخبرة ما يؤهلهم لإدارة كبرى البطولات.

ومن المتوقع أن تكشف البطولة عن قاعدة كبيرة من المواهب من الناشئين والشباب، ليتم لاحقاً اختيار المميزين لضمهم إلى المنتخب الوطني للفئات العمرية، الذي تنتظره المشاركة في استحقاقات الرياضية في الفترة المقبلة.