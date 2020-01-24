النصر يبحث عن لقب الشتاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

يحل النصر حامل لقب دوري المحترفين السعودي ضيفاً على الاتفاق الليلة في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري.

ويسعى أصفر العاصمة لتحقيق الانتصار من أجل التتويج بلقب الشتاء بحال تعثر غريمه الهلال غداً عندما يحل ضيفاً على الشباب.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة متأخراً بنقطة عن الهلال الأول، في حين يدخل الفريق الاتفاقي وهو في المركز العاشر برصيد 17 نقطة وسيحاول بقيادة مدربه خالد العطوي إحداث المفاجأة بإيقاف النصر.

وأكد العطوي أن فريقه يدخل مباراة اليوم بطموح الفوز، مشيراً إلى أن فريقه جاهز للمباراة، ولم يستبعد مشاركة المغربي وليد ازارو القادم بالإعارة من الأهلي المصري.

ويحل التعاون ضيفاً على الفيحاء، ويستضيف الوحدة فريق الحزم.

من جهته، أعلن اتحاد جدة تعاقده مع صانع ألعاب التعاون عبد المجيد السواط لمدة 3 سنوات قادماً من التعاون الذي بدوره تعاقد مع المهاجم محمد السهلاوي القادم من الشباب.