شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يستضيف مصفوت.. والعروبة يستقبل الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح اليوم، الجولة قبل الأخيرة من ذهاب دوري الدرجة الأولى؛ حيث يلتقي الإمارات مع مصفوت، ويستقبل العروبة فريق دبا الحصن، ويواجه العربي فريق مسافي، وتقام المباريات الثلاث في الخامسة وخمس دقائق.

في اللقاء الأول، يستقبل الإمارات المتصدر (21 نقطة من 9 مباريات) مصفوت السابع (12 نقطة) في مباراة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة، لمستوى الفريقين في البطولة، فهما يعتبران من الفرق القوية وصاحبة الأداء الثابت.

ويأمل الإمارات أن يحافظ على سجله خالياً من الهزائم، فهو والحصن الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن، لكن المدرب جوجيكا إلى جانب لاعبيه، يدركون صعوبة المهمة في مواجهة فريق متطور أثبت وجوده وحقق نتائج جيدة، ويغيب عن «الصقور» الظهير الأيمن عبدالله موسى للإيقاف.

وعلى الجانب الآخر، فمصفوت لديه 12نقطة وغاب عن الجولة الأخيرة، ويعود للمنافسة بآمال وطموحات كبيرة، ففوزه في المواجهة يرفع رصيده إلى 15نقطة ويقربه أكثر من فرق القمة إلى جانب أنه سيؤكد قدرته على هزيمة المرشحين، والمباراة من جانب آخر فرصة للمدرب المميز عبدالغني نوح ليتابع عمله الجيد، فقد نجح في أن يجعل لفريق مصفوت شكلاً وطريقة مختلفة، وتحوم شكوك حول مشاركة فاتري ساخي أفضل لاعبي الفريق بسبب الإصابة، لكن نوح يعول على أكثر من ورقة في مباراة اليوم، خاصة أن الفريق نجح في ضم فيكتور مهاجم حتا وهو لاعب جيد حقق نجاحاً مع الإعصار قبل الصعود وشارك معه في بعض المباريات بعده.

تحدٍّ كبير

Advertisements

وبمربح سيكون العروبة الثامن (8 نقاط) في تحد كبير؛ حيث يواجه دبا الحصن ثاني الترتيب (18 نقطة من 8 مباريات)، وتأتي المباراة بعد عودة الفريق العرباوي إلى الواجهة؛ إذ حقق الفوز في الجولة الأخيرة خارج القواعد على التعاون بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

أما الحصن فيخطط للعودة للانتصارات في لقاء اليوم بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع دبا الفجيرة، ويدرك مدربه سليمان البلوشي، أن أي نتيجة سوى الفوز ستعني ابتعاد الإمارات بفارق مريح في الصدارة وحصوله على لقب بطل الشتاء، حال كسب الصقور لقاء مصفوت.

وفي أم القيوين تقام مباراة قد تبدو سهلة للعربي الخامس (12 نقطة) بالنظر إلى جدول الترتيب ونتائج الفريقين، لكنها لن تكون كذلك، فمسافي الأخير (من دون أي نقطة بعد 8 مباريات) قام بعملية تغيير واسعة وانتدب لاعبين جيدين مؤخراً وتغير شكل الفريق للأفضل، وسيواجه العربي منافساً مختلفاً اليوم.

نتيجة سيئة

على خط آخر، وصف جمعة العبدولي، مدير فريق دبا الفجيرة، التعادل مع دبا الحصن في الجولة السابقة بأنه نتيجة سيئة، وقال: بالتأكيد ليست نتيجة مثالية ولا جيدة ولم تكن هدفنا، نحن دخلنا المباراة من أجل الفوز وحتى دبا الحصن أعتقد أن التعادل لم يخدمه.

وتابع: ابتعدنا عن الإمارات ولو حقق الفوز على مصفوت سيبتعد أكثر، وهناك فرق بالمقابل باتت قريبة منا مثل الحمرية، فريقنا سيكون في الراحة بهذه الجولة، وكنا نأمل أن نحقق الفوز، لأن الجولة قد تشهد نتائج ليست في مصلحتنا.

ومضى: اللاعبون اجتهدوا وسعوا إلى تحقيق الفوز ولم يوفقوا، وعلينا أن نطوي صفحة هذه المباراة، وأن نستعد للجولة المقبلة أمام العروبة الذي حقق الفوز مؤخراً ودعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين وعلينا أن نستعد له جيداً.