العنبري: «الملك» لا يخاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة احترامه الكبير لفريق شباب الأهلي، معتبراً إياه الأقوى حالياً في الدوري والدليل صدارته للترتيب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الملك» لا يخاف وأن ثقته كبيرة بلاعبيه.

وقال العنبري: المباراة في مواجهة فريق متصدر وقوي، وفي المقابل لا يوجد عندنا أي خوف، بل نحترم منافسنا ونسعى لتقديم الأفضل، وأتمنى أن نكون في قمة التركيز من البداية إلى النهاية. واعتبر العنبري أن المنافسة على اللقب هي بين خمسة فرق، وهذا شيء إيجابي ويصب لصالح قوة الدوري، مؤكداً أن اللقاء «كتاب مفتوح» وان جزئيات وتفاصيل صغيرة ستحسمه.

ووصف عبد الله غانم مدافع الشارقة استعدادات فريقه للمباراة بالجيدة والمطمئنة وقال: نستعد بشكل جيد للمباراة ونعمل على تقديم مباراة قوية، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين. وتوقع مدافع الشارقة ردة فعل قوية لشباب الأهلي بعد خسارته بطولة السوبر، مؤكداً أن «الملك» يسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.