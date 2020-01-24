بـنـي يـاس يـضـرب أحـلام النـصـر بـهـدف قـاتـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حقق بني ياس فوزاً ثميناً على النصر بهدف من دون مقابل، خلال لقاء الجولة 13 من دوري الخليج العربي الذي أقيم أمس بينهما على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

سجل هدف بني ياس الوحيد لويس أنتونيو في الدقيقة 89، ليقود «السماوي» إلى فوز أقرب إلى التاريخي، كونه الأول على «العميد» منذ موسم 2012- 2013، كما أن الانتصار جاء بعد غياب دام 2631 يوماً.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية للنصر في عهد مدربه الكرواتي كرونسلاف الذي كان اعتبر قبل اللقاء أنه سيخوض أصعب مواجهة بعد أيام قليلة من الفوز بلقب كأس الخليج العربي.

وبدا النصر ضعيفاً، وليس ذلك الفريق الذي أصبح مرشحاً للمنافسة على اللقب، وبدلاً من أن يضغط على الصدارة ويصبح على بعد 3 نقاط منها فقط، قد يجد نفسه بعد مباراة شباب الأهلي المتصدر والشارقة وصيفه اليوم خارج اللعبة تماماً.

Advertisements

وتوقف رصيد النصر عند 23 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، في حين رفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة وأصبح عاشراً.

ومن المفارقات أن الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر، وصلاح جلال مدير الفريق، تواجدا في مدرجات ملعب المباراة، وذلك بسبب طردهما خلال نهائي كأس الخليج العربي، كما شهدت المواجهة مشاركة الأذربيجاني ريتشارد أوليفيرا لاعب بني ياس الجديد كلاعب أساسي، وغاب أحمد شامبيه حارس النصر بسبب تراكم البطاقات، حيث شارك زميله إبراهيم عيسى بدلاً منه.

ولاحت للنصر العديد من الفرص، لكن فهد الضنحاني حارس بني ياس حرمه من التسجيل بعد تألق لافت في التصدي لكرات نيجريدو وتوزي.

ومن خطأ دفاعي من سعيد سويدان استغل لويس أنتونيو لاعب بني ياس الموقف ليسدد كرة قوية في شباك «العميد» معلناً هدف الفوز في الدقيقة 89.

وشهدت الدقيقة 90 طرد محمد عايض لاعب النصر بعد عرقلة واضحة على خميس الحمادي لاعب بني ياس، كما شهدت الدقيقة 90+4 طرد جون تيبار لاعب بني ياس بعد تدخل على توزي لاعب النصر.