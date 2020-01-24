شكرا لقرائتكم خبر عن بوقرة: الفجيرة أصبح أكثر سرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن فريقه يعود لحلبة الدوري بتطلعات ورغبة كبيرة في تعويض إخفاقاته السابقة وتحسين وضعه على خريطة المنافسة.
وأضاف: ندرك جيداً صعوبة المهمة في ظل المسيرة القوية والناجحة لفريق الظفرة هذا الموسم، إلا أن ذلك لن يمنعنا عن بذل كل ما في وسعنا وأن نلعب بمسؤولية كبيرة وأن تكون شخصية الفريق حاضرة بقوة لأننا بحاجة إلى نتيجة إيجابية نعود بها إلى مستوانا في الجولات الأولى.
وأشاد بوقرة بالتعاقدات التي أنجزتها إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة ناجحة، مشيراً إلى أنه واثق من تقديم العناصر الجديدة الإضافة المطلوبة، خاصة أن الفريق أصبح أكثر سرعة، حيث كان ينقصه في المباريات السابقة السرعة ونوعية اللاعبين في الجانب الهجومي وحصلنا على ذلك بكسب توقيع البرازيلي جيفرسون الذي يعتبر هدافاً من طراز فريد ويجيد التمركز السليم ويعطي مساحات جيدة لزملائه اللاعبين، وكذلك الغاني أسانتي الذي يصنع الفارق وله إيجابيات كثيرة.
من جانبه، أعرب الغاني أرنست أسانتي عن سعادته بالعودة مجدداً إلى دوري الإمارات وخوض تجربة جديدة مع الفجيرة.
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