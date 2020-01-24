شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستضيف الشارقة في قمة مصيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يسدل الستار اليوم على مباريات مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي، بعدما نال شباب الأهلي لقب بطل الشتاء قبل مرحلة واحدة من نهاية الدور الأول.

وسيكون المتصدر اليوم على موعد مع قمة من العيار الثقيل حين يستقبل على أرضه الشارقة حامل اللقب، في حين يستقبل الوحدة المتجدد ضيفه حتا، بينما يلاقي الظفرة المتألق ضيفه الفجيرة.

وتتجه أنظار أربعة فرق نحو مباراة القمة، وكلها تريد تعثر شباب الأهلي لتحيي حظوظها في المنافسة على اللقب، وهي النصر والجزيرة والعين والظفرة صاحب المركز السادس.

في اللقاء الأول، يشهد استاد راشد في التاسعة مساء اليوم لقاء من العيار الثقيل، حين يستقبل شباب الأهلي المتصدر (29 نقطة) ضيفه الشارقة الوصيف وحامل اللقب (24 نقطة).

ويتطلع الفرسان إلى ضمان تحقيق الانتصار الذي يساعدهم على الهروب في صدارة الترتيب، وتوسيع الفارق عن البطل إلى 7 نقاط، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

ويأمل المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا أن يتمكن من الرهان على البرازيلي ليوناردو بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة النصر، إلى جانب تواجد البرازيلي لوفانور، في الوقت الذي قد تسجل المباراة المشاركة الأولى للإسباني كوندي أساسياً في تشكيلة الفريق بعدما حل بدلاً من السويسري مارياني.

ويدخل الشارقة اللقاء اليوم بحثاً عن الفوز الذي يسهم في إصابة سرب من العصافير بحجر واحد، حيث يريد إيقاف مسلسل تقدم المنافس، وضمان الفوز الذي يسهم في تقليص الفارق مع المتصدر بعدما بات يتأخر بفارق 5 نقاط.

ونجح الشارقة أمس في التعاقد مع البرازيلي كايو لاعب العين السابق، من أجل تعزيز فعالية الفريق الهجومية، وتعويض غياب البرازيلي الآخر إيجور كورونادو الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة شهرين.

وسيتنفس المدرب المواطن عبد العزيز العنبري الصعداء، بعد شفاء شاهين عبد الرحمن من الإصابة، ليعود لقيادة خط الدفاع، وليشكل صخرة تتكسر عليها هجمات المضيف.

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ويأمل «الملك» أن يسترد لاعب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز فعاليته التهديفية من جديد، حتى يتمكن من زيارة شباك ماجد ناصر، أملاً في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري على «الفرسان»، بعدما كان قد تغلب على المنافس ذهاباً وإياباً الموسم الماضي.

طعم السعادة

يستقبل فريق الوحدة الثامن (17 نقطة) في السادسة والنصف مساء ضيفه حتا وصيف القاع (8 نقاط)، في مباراة يريد من خلالها الفريق المضيف استرداد طعم السعادة.

وكان الوحدة الفريق الأكثر نشاطاً في الميركاتو الشتوي، بعدما أبرم صفقات عدة مع لاعبين محليين وأجانب بهدف تحسين موقعه وزيادة غلته من النقاط، بما يساعده على تحقيق قفزة كبيرة في الجدول.

وأبرم النادي صفقات من العيار الثقيل، فضم كلاً من خميس إسماعيل لاعب وسط الوصل، ومدافع الجزيرة فارس جمعة، واسترد خالد الظنحاني من بني ياس، بينما تخلى عن الحسين صالح لصالح النصر.

ولم يقتصر نشاط الوحدة على اللاعبين المحليين، بعدما تعاقد مع الكوري الجنوبي لي ميونغ، والكونغولي بول خوسيه موبوكو، إضافة إلى الثنائي المقيم البرازيلي لوكاس بيمنتا والأرجنتيني بيدرو خافيير. ولن يكون حتا لقمة سائغة، بعدما عكف خلال فترة التوقف على خوض معسكر إعدادي داخلي، كما ضم البرازيلي روزا بدلاً من البرتغالي ريكاردو فالنتي، إضافة إلى البرازيلي الجديد نيلتون مييرا مكان الإسباني لوبيز.

الظفرة- الفجيرة

ويتطلع فريق الظفرة السادس (20 نقطة) إلى تحقيق فوزه الخامس في آخر 6 جولات، والرابع على التوالي حين يستقبل في السادسة والنصف مساء ضيفه الفجيرة الثاني عشر (10 نقاط).

ولم يحدث «الفارس» أي تغيير في الميركاتو الشتوي، ليحافظ على الرباعي الأجنبي في تشكيلته، بعد تحسن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة، مما ساعده على الوصول إلى مشارف المربع الذهبي.

ويريد الظفرة زيادة غلته من النقاط، مما قد يفتح له أبواب الأمل في اختراق دائرة الأربعة الكبار.

وعمد الفجيرة المهدد إلى إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، فضم الغاني أسانتي جناح الجزيرة السابق ولاعب الحزم السعودي إضافة إلى البرازيلي جيفرسون، كما ضم الفرنسي أيمن أسوو.