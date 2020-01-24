كلباء يلحق الخسارة الأولى بشباب الأهلي في دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز اتحاد كلباء على ضيفه شباب الأهلي 5-4 في الجولة 11 من دوري كرة القدم للصالات التي شهدت أيضاً تخطي الظفرة لمليحة بنفس النتيجة.

وتصدر النصر الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن شباب الأهلي ونقطتين عن دبا الحصن الثالث والبطائح الرابع.

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في اللقاء الأول، ألحق «النمور» الخسارة الأولى بشباب الأهلي هذا الموسم، وتقدم كلباء بثلاثية نظيفة خلال 8 دقائق، وسجل للفائز مطر محمد ودانييل فيليب «هدفين» وعمر الفهيم (بالخطأ في مرماه) وكارلوس روبيرتو، وللخاسر لوكاس «هدفين» وراشد عبيد «هدفين».

وفي المباراة الثانية، نجح الظفرة في قلب النتيجة بطريقة دراماتيكية في المباراة المجنونة التي تقدم خلالها فريق مليحة 4 مرات بنتيجة 1-صفر و2-1 و3-1 و3-2، وسجل الظفرة التعادل 3-3 قبل النهاية بدقيقتين، ولكن مليحة تقدم من جديد 4-3 قبل النهاية بدقيقة واحدة فقط أدرك الظفرة التعادل 4-4، ثم نجح جاسم سيف في تسجيل هدف الفوز.

وشهدت المباراة عدة أحداث منها إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب مليحة عبدالله كرمستجي الذي احتج على إيقاف الحكم للعب بسبب تعرض لاعب الظفرة طالب الفزاري للإصابة وكانت الكرة بحوزة لاعبي مليحة.