الشـارقة يتعاقد مع كايو لـ 18 شهـراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قدم الشارقة أمس الجناح البرازيلي كايو لوكاس، الذي ضمه إلى صفوفه قادماً على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 18 شهراً.

وعقد الشارقة مؤتمراً صحفياً أمس لتقديم لاعبه الجديد الذي سبق أن تألق في ملاعب الإمارات مع نادي العين، بحضور محمد بن هندي رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه عبيد الشامسي، ومحسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، ونائبه محمد سعيد بوزنجال.

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وقال محسن مصبح: «عندما استقبلت كايو في المطار قال لي إنه يعرف كل شيء عن نادي الشارقة، وكل الشكر إلى محمد بن هندي وعبيد الشامسي، وإبراهيم سيف، مدير الاحتراف، ولكل من أسهم في نجاح الصفقة».

وأكد محسن مصبح أن كايو أصبح جاهزاً للمشاركة مع «الملك» في مباراة اليوم أمام شباب الأهلي حسب رؤية الجهاز الفني، بعد أن تم إنجاز كافة الإجراءات خلال وقت قياسي.

واعرب كايو عن سعادته بالانضمام للشارقة وقال: «سعادتي كبيرة بالعودة إلى الدوري الإماراتي الذي قضيت فيه سنوات جميلة، وأشكر إدارة نادي الشارقة و وانا جاهز للعب وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع».