العين يتقدم.. والجزيرة يتعادل.. والنصر يتعثر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم العين في الترتيب إلى المركز الرابع بعد فوزه على خورفكان 3-صفر أمس في افتتاح الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع العين رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الرابع، متقدماً على النصر الذي خسر أمام بني ياس صفر-1.

وتعثر النصر في الوقت غير المناسب، بعدما كان يتطلع للاقتراب أكثر من المتصدر، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة، في حين استعاد بني ياس نغمة الفوز بفوز ثمين من أرض «العميد» ليرفع رصيده إلى 14 نقطة.

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كما تأخر الجزيرة من حيث حصد النقاط التي تقربه من الصدارة بتعادله مع عجمان 1-1، ولكنه أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة، مقابل 14 نقطة لعجمان الذي لعب شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه حسن زهران.

وصعد الوصل للمركز السادس بفوزه على خورفكان 2-صفر الذي أنهى الدور الأول من دون أي فوز.