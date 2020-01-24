شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتقدم.. والجزيرة يتعادل.. والنصر يتعثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم العين في الترتيب إلى المركز الرابع بعد فوزه على خورفكان 3-صفر أمس في افتتاح الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
ورفع العين رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الرابع، متقدماً على النصر الذي خسر أمام بني ياس صفر-1.
وتعثر النصر في الوقت غير المناسب، بعدما كان يتطلع للاقتراب أكثر من المتصدر، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة، في حين استعاد بني ياس نغمة الفوز بفوز ثمين من أرض «العميد» ليرفع رصيده إلى 14 نقطة.
كما تأخر الجزيرة من حيث حصد النقاط التي تقربه من الصدارة بتعادله مع عجمان 1-1، ولكنه أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة، مقابل 14 نقطة لعجمان الذي لعب شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه حسن زهران.
وصعد الوصل للمركز السادس بفوزه على خورفكان 2-صفر الذي أنهى الدور الأول من دون أي فوز.
كانت هذه تفاصيل خبر العين يتقدم.. والجزيرة يتعادل.. والنصر يتعثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.