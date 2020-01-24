عجمان يعرقل الجزيرة بالتعادل 1-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد عجمان نقطة ثمينة كادت تكون ثلاث نقاط لولا أنه لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني كاملاً، ورغم ذلك فرض التعادل على الجزيرة 1-1 أمس في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد راشد بن سعيد.

ورفع عجمان رصيده إلى 14 نقطة وتقدم للمركز الثالث، في حين أصبح الجزيرة رغم تعادله ثالثاً وله 24 نقطة.

بدأ عجمان المباراة بتشكيلة ضمت علي الحوسني في حراسة المرمى ومحمد يعقوب وحسن زهران ووليد اليماحي وعبدالله مال الله وسيباستيان ساني وأبوبكر تراولي وعصام فائز وفاندر فييرا ومحمد سبيل ووليام أوسو.

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من جهته، بدأ الجزيرة بتشكيلة ضمت عبدالرحمن العامري في حراسة المرمى ومحمد ربيع وخليفة الحمادي وميلوش وسالم راشد ومحمد العطاس وسيريرو وكينو وعمر عبدالرحمن ومراد باتنا وعلي مبخوت.

وفاجأ عجمان ضيفه بالتسجيل في الدقيقة الثامنة عبر أبوبكر تراولي مستفيداً من تمريرة وليد اليماحي، وحاول الجزيرة إدراك التعادل فهاجم من كل الجهات، كما لجأ إلى الدفع بخلفان مبارك مكان محمد ربيع في الدقيقة 30.

وطرد حسن زهران مدافع عجمان في الدقيقة 45 لعرقلته باتنا المنفرد، لكن البرتقالي صمد طويلاً أمام الجزيرة الذي أدرك التعادل في الدقيقة 78 عبر ركلة جزاء سددها علي مبخوت.