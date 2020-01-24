الإمارات تفوز بالمركز الأول فـي البطولـة العربيـة للمبـارزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الإمارات للمبارزة للشباب والفتيات إنجازاً تاريخياً للعبة المبارزة بعد فوزه ب18 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة العربية للمبارزة للشباب والناشئين تحت 17 سنة وتحت 20 سنة التي أقيمت فعالياتها في صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم في العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و9 ميداليات برونزية.

وبذلك استحقت بعثة منتخبنا المركز الأول بين الدول المشاركة بالبطولة، وجاءت السعودية في المركز التالي بإجمالي 15 ميدالية، فيما احتلت الكويت المركز الثالث في الترتيب العام ب 7 ميداليات.

واختتمت البطولة أمس وحضر حفل الختام الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية والشيخ سلمان بن خالد بن سلمان بن عبدالله آل خليفة والدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي رئيسة اللجنة النسائية للمبارزة الآسيوية الأمينة العامة لاتحاد الإمارات للمبارزة، وعدد من الشخصيات الهامة في الاتحاد العربي للمبارزة والاتحاد البحريني للمبارزة.

وأعربت د.هدى المطروشي عن سعادتها الغامرة بتحقيق المركز الأول للبطولة العربية للشباب والناشئين، مضيفة: «جاء ذلك نتيجة جهد الجميع بداية من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي وإدارة الاتحاد والجهاز الفني والإداري للمنتخب وأبنائنا وبناتنا اللاعبين واللاعبات ومدربيهم بالأندية، ودعم الجهات الداعمة للاتحاد وعلى رأسها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الأندية، ولاشك أن هذا الإنجاز يلقي علينا بالكثير من المسؤولية ونعمل على استثماره وخططنا المقبلة التي تهدف إلى الوصول للعالمية تتطلب المزيد من الجهد من الجميع لرفع راية الإمارات خفاقة عالية في جميع المحافل الدولية».