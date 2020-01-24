شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتجاوز خورفكان بثلاثية نظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
فاز العين على خورفكان 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 24 نقطة، وبقي «النسور» برصيد 4 نقاط وأنهى دور الذهاب من دون تحقيق أي فوز، وهو ما يحصل معه للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 1979-1980 و2001-2002.
افتتح العين التسجيل بعد مرور 4 دقائق عبر التوغولي لابا كودجو من ركلة جزاء حصل عليها سعيد جمعة، وأضاف كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 19 إثر تمريرة فلاح وليد، ثم بندر الأحبابي الثالث برأسه في الدقيقة 51 مستغلاً عرضية سالم عبد الله.
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