الفجيرة تتأهب لانطلاق «عالمية حل مسائل الشطرنج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت اللجنة المنظمة لبطولة «العالم للقدرة الشطرنجية»، استعداداتها، وستنطلق البطولة غداً، وتستمر يومين، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتقام بفندق نوفوتيل في الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتحت إشراف الاتحاد الدولي لحل المسائل، ويشارك في المنافسات نحو 250 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، منهم 100 لاعب ولاعبة من أندية الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله علي آل بركت: «تتطلع اللجنة المنظمة إلى تنظيم نسخة استثنائية ومثالية للبطولة، وبما يساهم بنقطة مضيئة جديدة تضاف لسجل النجاحات التنظيمية لدولة الإمارات في جميع الجوانب، ومنها في الشق الرياضي، وبالأخص مع مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، بحل المسائل، إضافة إلى أبطال دوليين آخرين في الشطرنج السريع».

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبدالله الزعابي عن اعتماد جدول المنافسات، بحيث سيكون الافتتاح الرسمي عند الساعة 11، بانطلاق منافسات الجولة الأولى للفئتين الثانية والثالثة لحل مسائل الشطرنج، بينما ستقام في الفترة المسائية منافسات الفئة الثانية، على أن تقام في صباح اليوم التالي منافسات الفئة الأولى (المحترفين)، وتختتم البطولة مساء نفس اليوم بإقامة منافسات الشطرنج السريع.

وكشف الأمين العام للنادي عبدالعزيز العبدولي أن جوائز البطولة تبلغ 140 ألف درهم، إضافة إلى الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية.