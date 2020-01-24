قال الكابتن "سيد عبد الحفيظ"، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعليقا علي إمكانية نقل مباراة الهلال السوداني خارج السودان بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد : نسير في إجراءاتنا العادية للتجهيز للمباراة وتواصلت مع سفارتنا في السودان
وتابع "عبدالحفيظ" خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "on sport" :لا يهمنا أين ستلعب المباراة وإنما يهمنا الفوز بها,ونحتاج 6 نقاط وذلك ما نسعى إليه
وأضاف "مدير الكرة بالنادي الأهلي" أن الأوضاع في السودان لم تؤثر على إجراءات الفريق لمباراة الهلال
ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الهلال ثالثا برصيد 6 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر «سيد عبد الحفيظ»عن الأوضاع في السودان قبل مواجهة الهلال:لا يهمنا أين ستلعب المباراة وإنما يهمنا الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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