أحمد شوبير: هناك اتجاه لتأجيل مباراة القمة في الدوري

قال الكابتن "أحمد شوبير" أن هناك اتجاه داخل اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة القمة ببطولة الدوري والمقرر لها 24 فبراير المقبل. وتابع "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية "on sport" : اعتقد ليس لدي معلومة جازمة هيتلعب مباراة الزمالك والمصري المؤجلة ومباراة الأهلي وإنبي المؤجلة ويتم ترحيل مباراة القمة ,أتصور ان ده الفكر الموجود داخل اتحاد الكرة أتمنى تكون فيه إجابة من المسئولين يمكن يكون تصوري خاطئ

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