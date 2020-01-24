فيرمينو يمنح ليفربول الفوز الثاني والعشرين في 23 مباراة









اسماء السيد - اقترب ليفربول خطوة إضافية من احراز لقبه الاول في الدوري الانكليزي لكرة القدم منذ ثلاثة عقود، بعد عودته فائزا بصعوبة في الدقائق الأخيرة من ارض ولفرهامبتون 2-1 الخميس في ختام المرحلة الرابعة والعشرين، لكنه خسر مهاجمه السنغالي ساديو مانيه بسبب الاصابة.

وابتعد ليفربول بفارق 16 نقطة ومباراة مؤجلة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، بعد تحقيق فوزه الرابع عشر تواليا في الدوري وتجنبه الخسارة في آخر 40 مباراة (تعود الخسارة الأخيرة الى 3 كانون الثاني/يناير 2019 أمام مانشستر سيتي).

وبكر ليفربول بالتسجيل عبر قائده جوردان هندرسون، ثم خسر مهاجمه مانيه في الشوط الاول. لكن ولفرهامبتون عادل عبر المكسيكي راوول خيمينيز، وبدا قادرا على الحاق الهزيمة الاولى بليفربول هذا الموسم، الا ان فيرمينو تابع هوايته المفضلة وسجل في الدقائق الاخيرة هدف الفوز.

في المقابل، كان ولفرهامبتون يأمل في حصد نقطة التعادل لاحتلال المركز الخامس بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد وتوتنهام، لكنه مني بخسارته السابعة تواليا في الدوري امام ليفربول، ويعود فوزه الاخير عليه في الدوري الى العام 1981.

وقال هندرسون صاحب هدف السبق في حديث لقناة "بي تي سبورت" "تعرف ان المباراة ستكون صعبة. ولفرهامبتون فريق جيد ويدفعك الى العمل بجهد. كانت مباراة قوية لكننا تابعنا في القتال".

وتابع "دافعنا جيدا، الرجل الكبير في الخلف (الهولندي فيرجيل فان دايك) كان رائعا مجددا والحارس ايضا".

على ملعب "مولينو" وبحرارة بلغت 6 درجات مئوية، التزم الالماني يورغن كلوب بتشكيلته الاساسية الفائزة على مانشستر يونايتد 2-صفر في الجولة السابقة، ليحقق فوزه الـ22 في 23 مباراة.

بدأ "الحمر" المباراة بسرعة، فهز قائده جوردان هندرسون الشباك بكرة من كتفه اثر ركنية للظهير ترنت الكسندر ارنولد الى يسار الحارس البرتغالي روي باتريسيو (8). وهذه التمريرة الحاسمة الـ22 لالكسندر ارنولد في الدوري منذ مطلع الموسم الماضي.

لكن فريق المصري محمد صلاح، خسر نجم هجومه السنغالي ساديو مانيه، اذ اصيب افضل لاعب افريقي ودخل بدلا منه القادم الجديد الياباني تاكومي مينامينو (33).

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وعلى غرار الشوط الاول، استهل ليفربول الثاني بقوة وكاد صلاح يسجل الثاني من داخل المنطقة بتسديدة قوية صدها باتريسيو (47).

لكن الشباك اهتزت في الطرف المقابل، من هجمة على الجهة اليمنى للاسباني السريع اداما تراوري لعبها عرضية وتابعها المكسيكي راوول خيمينيز جميلة برأسه الى يمين الحارس البرازيلي اليسون بيكر (51).

وهذا اول هدف يهز شباك ليفربول في الدوري في 12 ساعة لعب.

وانقذ بيكر برأسه مرماه من هدف ثان لخيمينيز بتسديدة قوية من زاوية ضيقة (68).

ومرة جديدة، ضل صلاح طريق الشباك بعدما اخذ الامور على عاتقه في المنطقة، اذ سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الايسر (70).

وفيما كان المضيف يبحث عن تسجيل هدفه الثاني على غرار ما فعله أمام ساوثمبتون (3-2)، تدخل حارسه باتريسيو لانقاذه من انفراد جديد هذه المرة للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من مسافة قريبة (82).

لكن التسديدة التالية كانت أقوى وقاتلة للبرازيلي، اذ اطلقها من داخل المنطقة بيسراه انفجرت في المقص الايمن لباتريسيو (84). وهذا الهدف السادس لفيرمينو في آخر 8 مباريات في مختلف المسابقات.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع، أهدر البديل البرتغالي ديوغو جوتا فرصة ذهبية على باب المرمى بعد مجهود مزدوج من تراوري على الجناح وخيمينيز داخل المنطقة.

ملخص المباراة: