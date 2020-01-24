النصر يسقط أمام بني ياس ويفشل في انتزاع الوصافة

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فشل النصر في انتزاع الوصافة ولو موقتا وفرض نفسه منافسا جديا على اللقب، بعد سقوطه المفاجئ امام ضيفه بني ياس المتعثر صفر-1، الخميس في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة الاخيرة من دور الذهاب للدوري الاماراتي لكرة لقدم.

وكان النصر المنتعش بفوزه في 17 كانون الثاني/ يناير بكأس الرابطة على حساب شباب الاهلي 2-1، يطمح لتضييق الفارق مع الاخير قبل مباراته الجمعة مع الشارقة في ختام المرحلة، لكنه سقط امام بني ياس العاشر برصيد 14 نقطة والذي خسر في اخر ثلاث مباريات.

ورغم افضلية النصر، الا ان بني ياس سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 عبر تسديدة البرازيلي لويس انطونيو اثر خطأ فادح في تشتيت الكرة من مدافع اصحاب الارض سعيد سويدان.

وشهد الوقت المحتسب بدل عن ضائع طرد محمد عايض من النصر( 90+1) والتنزاني يوهان تيبارمن بني ياس (90+4).

وقال حبيب الفردان لاعب وسط النصر الذي تراجع الى المركز الخامس برصيد 23 نقطة "لم نقدم المستوى المطلوب في اهم مباراة بالنسبة لنا، ربما ما زلنا نعيش نشوة الفوز بالكأس، واعتقد انه بمثل هذا الاداء لا نستطيع المنافسة على لقب الدوري".

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وصعد الجزيرة الى المركز الثالث رغم تعادله مع مضيفه عجمان بهدف علي مبخوت (79 من ركلة جزاء) مقابل هدف الغامبي ابوبكر تراولي (8).

ورفع الجزيرة رصيده الى 24 نقطة واحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن العين الذي تخطى مضيفه خورفكان الاخير والذي انهى الذهاب من دون تحقيق اي فوز بثلاثة اهداف نظيفة سجلها الكونغولي لابا كودجو (4 من ركلة جزاء و19) وبندر الاحبابي (51).

وفاز الوصل على ضيفه الاتحاد كلباء بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ويلتون سواريز (22) وعلي صالح (43).

وصعد الوصل الى المركز السادس برصيد 21 نقطة، وبقي الاتحاد كلباء في المركز الحادي عشر وله 13 نقطة.

ويلعب ايضا في ختام المرحلة الجمعة الظفرة مع الفجيرة، والوحدة مع حتا.