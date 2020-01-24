شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: جمال الغندور وعصام عبد الفتاح اتفقوا علي عدم ترشيحي للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاد جريشة الحكم الدولى، أنه يوجد اتفاق بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم و عصام عبد الفتاح عضو مجلس الجبلاية السابق على استبعاده من التواجد فى البطولات الدولية القادمة

وأوضح جهاد جريشة خلال تصريحات تلفزيوينة،" اتفق على كلا من جمال الغندور وعصام عبد الفتاح، وحسبي الله ونعم الوكيل واشتيكت لربنا من الظلم، اللي حصل إخفاء قائمة الحكام، بتخفوها ليه؟" .

ونشبت خلال الساعات الماضية أزمة بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة، على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

تجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب جريشة.

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سر غضب جريشة أنه بعد وضعه فى المركز الثالث سيصبح من الصعب جدا اختياره ضمن حكام المونديال المقبل 2022 و تقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

ورفض جمال الغندور التعليق على الأزمة مكتفيا بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعدما نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.