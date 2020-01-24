شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس ينهي أزمة الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي منتخب السويس في إنهاء أزمة قيد الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية و لم يستطع قيدها حتى صباح اليوم بسبب مستحقات اتحاد الكرة لديه و التي بلغت ١٦٠ ألف جنيه تم سدادها من المهندس معتز سليم عضو مجلس الإدارة بالاضافة إلى حل بعض الأزمات المالية الأخرى من أعضاء المجلس والتي وصل إجماليها إلى ٢٨٠ الف جنيه حرصا على توفير الاستقرار للفريق الأول الذي تلقى هزيمه مفاجئه من الترسانه اول أمس في افتتاحية الدور الثاني للمجمَوعه الثانيه للقسم الثاني بهدف دون رد.

كان منتخب السويس ضم اربع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه وهم بسام الوحيد من الاتصالات وأحمد وائل هداف كهرباء طلخا وحسن ياسين جناح سيراميكا كليوباترا وفتحى عثمان لاعب القناة بناء على اختيار تامر مصطفى المدير الفني للفريق الذي يسعى لتحسين النتائج بعد ابتعاد السويس عن المنافسه على بطاقة الصعود و تراجعه للمركز السادس برصيد ١٧ نقطة.