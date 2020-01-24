شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تامر مرسى ومرتضى منصور يحتفلان بانطلاق قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإنطلاق قناة الزمالك فى حضور مسئولو الشركة المتحدة و مجلس إدارة نادي الزمالك .
وإنطلقت الأربعاء قناة الزمالك الجديدة ، والتى نالت إستحسان و إعجاب الجميع من الملايين التى تابعت إنطلاق القناة .
وقال تامر مرسي، أنه يبارك للجماهير ومجلس إدارة الزمالك على إنطلاق القناة ويطمح فى استمرارها بنفس الأداء الرائع الذى ظهرت عليه و يعد بالأفضل فى الفترة المقبلة.
فى المقابل وجه المستشار مرتضى منصور، الشكر إلى تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومسئولو الشركة و زكي عبد الحميد عضو مجلس الشركة المتحدة و المستشار محمد سمير ودينا كريم و المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و أيمن سالم من القنوات الرياضية بالشركة المتحدة، مؤكدا: أنهم بذلو قصارى جهدهم لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالقناة و ظهورها بهذا الشكل المميز.
وتابع مرتضى منصور أن قناة الزمالك " تريند" فى مصر وعلى السوشيال ، والحقيقة أنه يشكر الشركة المتحدة على الديكور الموجود فى القناة و الصوت و الصورة الرائعة التى تليق بهذه الشركة المحترمة وتليق بنادي الزمالك، و أن الوصول للقمة سهل و لكن الإستمرار فى القمة أصعب و يحتاج مجهودات أكبر وهو ما سنبذل قصاري جهدنا للتواجد على القمة.
وفى نهاية اللقاء احتفل تامر مرسي فى حضور مجلس الزمالك بانطلاق القناة بإحضار " تورتة " عليها علم الزمالك.
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